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З банку "Богуслав" до банкрутства вивели понад 300 млн грн

Установа луснула два роки тому
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявив, що через кредитування пов'язаних осіб зі збанкрутілого банку "Богуслав" було виведено понад 300 млн грн.
З банку "Богуслав" до банкрутства вивели понад 300 млн грн Фото:www.capital.ua

Під час процедури ліквідації банку "Богуслав" було встановлено, що в 2016-2017 роках банк видавав кредити компаніям, за різними ознаками пов'язаними між собою або з банком. У компаній-позичальників не було власних грошових надходжень у кількості, достатній для обслуговування кредитної заборгованості, вони здійснювали свою діяльність винятково за рахунок отриманих кредитів, йдеться на сайті Фонду.

Ці гроші перераховували на рахунки різних підприємств, відкриті в "Богуславі" та інших банках, у рамках угод, що мають ознаки фіктивності. Фонд передбачає, що і створення компаній-позичальників було фіктивним: реальні обсяги операцій за рахунками не відповідають тим, що вказані у фінансовій і податковій звітності; власні необоротні активи в них відсутні або мізерні; оборотні активи переважно складаються з дебіторської заборгованості; господарська діяльність - збиткова або з мінімальним прибутком.

Загальна сума заборгованості цих позичальників становить майже 304 млн грн, тобто 60% від заборгованості за всіма кредитами, виданими банком.

Нагадаємо, Національний банк України вперше опублікував результати оцінки стійкості 24 найбільших банків за підсумками стрес-тестів і вже проведених ними за вимогою НБУ заходів капіталізації.

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09 01 2019 17:57
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