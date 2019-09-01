З банку "Богуслав" до банкрутства вивели понад 300 млн грн
Під час процедури ліквідації банку "Богуслав" було встановлено, що в 2016-2017 роках банк видавав кредити компаніям, за різними ознаками пов'язаними між собою або з банком. У компаній-позичальників не було власних грошових надходжень у кількості, достатній для обслуговування кредитної заборгованості, вони здійснювали свою діяльність винятково за рахунок отриманих кредитів, йдеться на сайті Фонду.
Ці гроші перераховували на рахунки різних підприємств, відкриті в "Богуславі" та інших банках, у рамках угод, що мають ознаки фіктивності. Фонд передбачає, що і створення компаній-позичальників було фіктивним: реальні обсяги операцій за рахунками не відповідають тим, що вказані у фінансовій і податковій звітності; власні необоротні активи в них відсутні або мізерні; оборотні активи переважно складаються з дебіторської заборгованості; господарська діяльність - збиткова або з мінімальним прибутком.
Загальна сума заборгованості цих позичальників становить майже 304 млн грн, тобто 60% від заборгованості за всіма кредитами, виданими банком.
Нагадаємо, Національний банк України вперше опублікував результати оцінки стійкості 24 найбільших банків за підсумками стрес-тестів і вже проведених ними за вимогою НБУ заходів капіталізації.
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