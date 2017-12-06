З банку "Національний кредит" вивели $25 млн перед його банкрутством

Гроші списали з коррахунку в Bank Frick на інсайдерські фірми

Перед банкрутством банку "Національний кредит" з його кореспондентського рахунку в Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Ліхтенштейн) списали $25,47 млн на фірми, засновниками яких були працівники української фінустанови.

Ринкова вартість усіх активів банку "Національний кредит" виявилася лише 178 млн грн, або 9% від суми, зазначеної "на папері", - 1 943 млн грн (станом на 1 грудня 2015 року), повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів.

Ще однією причиною такої різниці було укладення напередодні введення тимчасової адміністрації невигідних для ПАТ "Банк "Національний кредит" угод. Наприклад, були куплені права вимоги за завищеною вартістю, банк здійснив відчуження майна за цінами, нижчими за звичайні, а також є випадки, коли банк відмовлявся від власних майнових вимог.

Під час роботи тимчасової адміністрації такі факти були встановлені, а відповідні угоди визнано нікчемними. Їхня загальна сума становить 242,5 млн грн, $517,5 тис. і 9 тис. євро.

Станом на сьогодні балансова вартість кредитного портфеля "Національного кредиту" становить 1 270,8 млн грн, з яких 352,4 млн грн - це кредити, які були беззаставними від початку.

Кредитний портфель на 694,03 млн грн - це кредити, в заставі яких майнові права та основні засоби. При цьому значну частину майна втрачено або вкрадено, а більшість майнових поручителів неможливо знайти. Тож можна вважати, що кредитний портфель банку на 82% є беззаставним.

Уповноважена особа Фонду веде активну позовну роботу для повернення виведених активів з банку "Національний кредит". На сьогодні в провадженні судів різних інстанцій перебуває близько 200 судових справ, подано 10 заяв про скоєння кримінального правопорушення керівниками, співробітниками і пов'язаними особами банку.

Нагадаємо, що незалежна оцінка активів "Єврогазбанку" показала, що його реальна вартість більш, ніж удвічі менше зазначеної в документації.