З березня 2019 року громадяни ЄС зможуть в'їжджати до Британії тільки по візах

Уряд вже підготував пропозиції з прав, які громадяни країн-членів Європейського Союзу будуть мати після Brexit на території Великобританії

Вільний в'їзд громадян ЄС до Великобританії припиниться в березні 2019 року, коли острівна країна вийде зі складу блоку.

"Вільний рух закінчиться в березні 2019", - заявила прес-секретар британського прем'єра Терези Мей і додала, що уряд вже підготував пропозиції з прав, які громадяни країн-членів Європейського Союзу будуть мати після Brexit на території Великобританії, повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на дані агентства Reuters.

Спікер додала, що "було б неправильно припускати, що вільний рух буде продовжуватися так, як він відбувається зараз".

Нагадаємо, що 16 березня королева Великобританії підписала закон, який дозволяє почати процедуру виходу країни зі складу Євросоюзу.

До того палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Також прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.

Як відомо, на історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.