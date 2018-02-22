З Британії в 2017 році виїхала рекордна кількість громадян ЄС

До країни прибуло 220 тисяч європейців, що на 47 тисяч менше, ніж у 2016 році

Рекордна кількість громадян ЄС емігрувала з Великої Британії у 2017 році

Про це повідомляє BBC.

Департамент національної статистики підрахував, що за 2017 рік з Британії виїхало близько 130 тисяч європейських громадян. Це найвищий показник за останнє десятиліття.

Тим часом до країни прибуло 220 тисяч європейців, що на 47 тисяч менше, ніж у 2016 році.

Експерти називають це результатом Brexit, однак голова міжнародної міграційної служби зазначає, що міграція - це складне поняття, на яке може вплинути безліч причин.

Зазначимо, що протягом року після голосування на референдумі за вихід з ЄС рівень міграції в Британію впав до рекордних показників.

Раніше у The Sunday Times повідомляли, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей домовилася з Європейським союзом засекретити остаточний розмір виплат за вихід країни з ЄС, який може перевищити 40 млрд фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, 20 листопада голова Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив, що Британія має сплатити за вихід зі складу Європейського союзу (Brexit) 60 млрд євро.