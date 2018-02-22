Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

З Британії в 2017 році виїхала рекордна кількість громадян ЄС

До країни прибуло 220 тисяч європейців, що на 47 тисяч менше, ніж у 2016 році
Рекордна кількість громадян ЄС емігрувала з Великої Британії у 2017 році
З Британії в 2017 році виїхала рекордна кількість громадян ЄС Фото: Getty Images

Про це повідомляє BBC.

Департамент національної статистики підрахував, що за 2017 рік з Британії виїхало близько 130 тисяч європейських громадян. Це найвищий показник за останнє десятиліття.

Тим часом до країни прибуло 220 тисяч європейців, що на 47 тисяч менше, ніж у 2016 році.

Експерти називають це результатом Brexit, однак голова міжнародної міграційної служби зазначає, що міграція - це складне поняття, на яке може вплинути безліч причин.

Зазначимо, що протягом року після голосування на референдумі за вихід з ЄС рівень міграції в Британію впав до рекордних показників.

Раніше у The Sunday Times повідомляли, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей домовилася з Європейським союзом засекретити остаточний розмір виплат за вихід країни з ЄС, який може перевищити 40 млрд фунтів стерлінгів. 

Нагадаємо, 20 листопада голова Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив, що Британія має сплатити за вихід зі складу Європейського союзу (Brexit) 60 млрд євро.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2018 21:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.