З будівлі Одеської мерії евакуювали людей через повідомлення про мінування
Повідомлення про мінування будівлі мерії надійшло близько 11:25 на спецлінію "101", інформує прес-служба поліції Одеської області.
Вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції в області закінчили перевірку міськради о 12:45, жодних вибухових пристроїв та речовин не знайдено.
Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва засудив громадянина Молдови до трьох років позбавлення волі за неправдиве повідомлення про мінування центрального залізничного вокзалу Києва в липні 2017 року.
Як повідомляв iPress.ua, на початку липня 2017 року до чергової частини відділу поліції на станції "Київ-Пасажирський" надійшло повідомлення про те, що Центральний залізничний вокзал Києва заміновано. Фахівці не виявили жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин.
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