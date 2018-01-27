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З будівлі Одеської мерії евакуювали людей через повідомлення про мінування

Жодних вибухових пристроїв та речовин у будівлі не було знайдено
З будівлі Одеської міської ради на Думській площі, 1 у суботу вдень правоохоронці евакуювали 60 осіб після повідомлення про мінування.
З будівлі Одеської мерії евакуювали людей через повідомлення про мінування Фото: yk-news.kz

Повідомлення про мінування будівлі мерії надійшло близько 11:25 на спецлінію "101", інформує прес-служба поліції Одеської області.

Вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції в області закінчили перевірку міськради о 12:45, жодних вибухових пристроїв та речовин не знайдено.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва засудив громадянина Молдови до трьох років позбавлення волі за неправдиве повідомлення про мінування центрального залізничного вокзалу Києва в липні 2017 року.

Як повідомляв iPress.ua, на початку липня 2017 року до чергової частини відділу поліції на станції "Київ-Пасажирський" надійшло повідомлення про те, що Центральний залізничний вокзал Києва заміновано. Фахівці не виявили жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин.

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27 01 2018 16:58
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