Уряд Нідерландів виділив на організацію судового процесу над винними в катастрофі малайзійського Boeing 777 на Донбасі в червні 2014 року дев'ять мільйонів євро.

Ці кошти зарезервовані в бюджеті Міністерства безпеки та юстиції в наступному році. Крім того, мільйони євро заплановані на витрати на ці цілі і надалі, аж до 2023 року, йдеться в статті видання Telegraaf.

У документі з коментарями до бюджету зазначається, що Нідерланди беруть на себе всі витрати по організації судового процесу і оплаті діяльності державного обвинувачення. Крім того, влада заплатить за захист свідків, "щоб уникнути необхідності ділитися конфіденційною інформацією про цю програму".

Нагадаємо, міністр безпеки та юстиції Нідерландів Стеф Блок, виступаючи 6 вересня в парламенті, заявив, що судовий процес над підозрюваними у збитті літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 відбудеться у суді міста Гаага.

17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.