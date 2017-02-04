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З бюджету щомісяця крадуть 1 млрд грн ПДВ, - Южаніна

Южаніна вважає, що найближчими місяцями спроби вкрасти гроші з бюджету тільки активізуються
Голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна прокоментувала запуск електронного реєстру відшкодування ПДВ, заявивши, що зараз за допомогою схем із цим податком з бюджету крадуть по мільярду гривень на місяць.
З бюджету щомісяця крадуть 1 млрд грн ПДВ, - Южаніна Ніна Южаніна Фото: hubs.ua

"Змушена констатувати: саме зараз діяльність щодо формування схемного ПДВ дуже активізувалася. Підприємства намагаються в такий спосіб оптимізувати свої майбутні платежі до бюджету, а робота з перешкоджання їхнім діям дуже слабка... Обсяги розкрадань ПДВ з бюджету сягають понад 1 млрд гривень на місяць" , - написала вона у Facebook.

Це відбувається у спосіб вкидання до системи електронного адміністрування ПДВ фіктивних податкових накладних, маніпуляцій з податковими накладними декількома платниками. При цьому Державна фіскальна служба на ці факти дивиться крізь пальці, стверджує депутат.

"Слід визнати факт: хоча нормами закону №1797 суспільству і бізнес-середовищу запропонований справедливий режим автоматичного відшкодування ПДВ, за фактом ми маємо ручне управління і нахабне втручання корумпованих чиновників у процеси адміністрування податку. Зараз теж функціонують автоматичні реєстри, але що ми бачимо в них? Поруч платники, які подавали заяви один за одним; одному ПДВ відшкодовано, а інший не може повернути податок ще за листопад, хоча перевірки проведено", - заявила вона.

Южаніна вважає, що найближчими місяцями спроби вкрасти гроші з бюджету тільки активізуються.

"Треба нарешті брати на себе відповідальність і зупиняти такі спроби - не гаслами, а діями. Лише тоді ми зможемо казати про справді автоматичне відшкодування ПДВ", - заявила вона.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів 1 квітня запустило електронний реєстр відшкодування податку на додану вартість.

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02 04 2017 10:39
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