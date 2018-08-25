З часу різдвяного теракту в Берліні з Німеччини вислали більше 100 ісламістів

Пункт про депортацію ймовірних радикалів з числа іноземців був включений в німецький закон про міграцію після терактів у США 11 вересня 2001 року

Німецька влада вислала з ФРН 123 радикальних ісламіста в період з грудня 2016 року, коли 24-річний тунісець Аніс Амрі вчинив теракт на різдвяному ярмарку в Берліні.

Йшлося головним чином про вихідців з Тунісу, Алжиру, Туреччини, Росії, Нігерії та Лівану. У числі депортованих були, зокрема, ісламісти, які потенційно становлять загрозу для громадської безпеки, дрібні правопорушники, з боку яких правоохоронні органи бачили можливість радикалізації, а також особи, які вже потрапляли в поле зору поліції, повідомляє Deutsche Welle.

У той же час серед депортованих практично не було тих, хто підпадав під дію параграфа 58а німецького закону про перебування іноземних громадян. У ньому, зокрема, йдеться про висилку з метою "запобігання особливої загрози для безпеки ФРН або загрози теракту".

Пункт про депортацію ймовірних радикалів з числа іноземців був включений в німецький закон про міграцію після терактів у США 11 вересня 2001 року. Регулярно застосовувати його, однак, стали лише після атаки Амрі в німецькій столиці.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року на різдвяному ярмарку у центрі Берліна був здійснений теракт. Уродженець Тунісу Аніс Амрі направив вантажівку в натовп людей, в результаті чого загинули 12 людей, близько 50 були поранені. За чотири дні терорист був убитий в Мілані в ході перестрілки з поліцейськими.