З часу різдвяного теракту в Берліні з Німеччини вислали більше 100 ісламістів
Йшлося головним чином про вихідців з Тунісу, Алжиру, Туреччини, Росії, Нігерії та Лівану. У числі депортованих були, зокрема, ісламісти, які потенційно становлять загрозу для громадської безпеки, дрібні правопорушники, з боку яких правоохоронні органи бачили можливість радикалізації, а також особи, які вже потрапляли в поле зору поліції, повідомляє Deutsche Welle.
У той же час серед депортованих практично не було тих, хто підпадав під дію параграфа 58а німецького закону про перебування іноземних громадян. У ньому, зокрема, йдеться про висилку з метою "запобігання особливої загрози для безпеки ФРН або загрози теракту".
Пункт про депортацію ймовірних радикалів з числа іноземців був включений в німецький закон про міграцію після терактів у США 11 вересня 2001 року. Регулярно застосовувати його, однак, стали лише після атаки Амрі в німецькій столиці.
Нагадаємо, що в грудні 2016 року на різдвяному ярмарку у центрі Берліна був здійснений теракт. Уродженець Тунісу Аніс Амрі направив вантажівку в натовп людей, в результаті чого загинули 12 людей, близько 50 були поранені. За чотири дні терорист був убитий в Мілані в ході перестрілки з поліцейськими.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими