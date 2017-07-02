З Донецька в Ростов вивезли два "КамАЗи" вбитих російських солдатів, - розвідка

З моргу лікарні імені Калініна в окупованому Донецьку бойовики російсько-терористичних військ вивезли в Ростов-на-Дону два вантажних автомобілі "КамАЗ" з тілами вбитих російських солдатів.

"Продовжується вивезення тіл вбитих російських військовослужбовців на територію РФ. 5 лютого ц.р. з моргу обласної лікарні ім.Калініна (Донецьк) до Ростов-на-Дону відправлено два автомобілі "КамАЗ" з вантажем "200"", - повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Нагадаємо, що розвідка повідомляє, що під час боїв у промисловій зоні Авдіївки вбито 15 військових ЗС РФ і поранено – 24.