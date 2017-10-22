З дитсадка в Івано-Франківську госпіталізували п'ятьох дітей та двох дорослих

У дитячому садку №30 "Ластівка" міста Івано-Франківськ отруїлося семеро осіб, з них п'ятеро – діти.

За інформацією Головного управління Держпродспоживсулужби в Івано-Франківській області, станом на 12 годину, 22 жовтня в обласну клінічну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт середньої важкості госпіталізовано семеро осіб, серед яких п`ятеро дітей, які є вихованцями ДНЗ №30 "Ластівка", повідомляє місцеве видання "Фіртка". Двоє дорослих – працівники цього ж закладу.

Спеціалістами міського управління Держпродспоживслужби проведено епідрозслідування, обстеження харчоблоку, де харчувалися діти, відібрано проби води, сировини та продукції, з якої готувалася їжа, для лабораторного дослідження.

Причини захворювання буде встановлено після закінчення розслідування та проведення відповідних лабораторних досліджень.

Міське управління освіти зобов'язали призупинити роботу дитячого садка до встановлення причин захворювання.

Нагадаємо, в дитсадку №131 в Голосіївському районі Києва сталося масове отруєння дітей.

У Львові кількість постраждалих внаслідок отруєння у ресторані "Панська чарка" зросла до 20 осіб.