З ефіру "UA: Перший" хочуть прибрати усі програми антикорупційних розслідувань

Автори зазначили, що вже отримували інформацію про те, що в Адміністрації Президента існує невдоволення тим, що в ефірі телеканалу, який фінансується з державного бюджету, виходить програма розслідувань "Схеми"

Члени наглядової ради телеканалу "UA:Перший" мають намір прибрати з ефіру програми антикорупційних розслідувань стороннього виробництва.

"Завтра, 20 грудня, відбудеться засідання Наглядової ради Суспільного мовника (ПАТ "НСТУ"), на якому, за нашою інформацією, деякі члени ради можуть порушити питання щодо подальшого виходу в ефір програм антикорупційних розслідувань стороннього виробництва", - йдеться у заяві головного редактора програми "Схеми" Наталі Седлецької у Facebook.

Автори зазначили, що вже отримували інформацію про те, що в Адміністрації Президента існує невдоволення тим, що в ефірі телеканалу, який фінансується з державного бюджету, виходить програма розслідувань "Схеми".

"Паралельно публічній гострій критиці з боку окремих членів Наглядової ради НСТУ піддавались саме ті наші матеріали, які безпосередньо стосувались Петра Порошенка", - йдеться у заяві.

Журналісти додають, що за їхньою інформацією, окремі представники Наглядової Ради "UA: Перший" готують проект рішення про те, що "на період виборів усі соціально-політичні програми НСТУ мають бути власного виробництва".

Члени команди "Схем" підкреслили, що не мають права впливати на членів Наглядової ради. "Але ми вважаємо своїм обов'язком інформувати суспільство, в інтересах якого ми працюємо, що з ефіру Суспільного мовника вже найближчим часом може зникнути програма антикорупційних розслідувань "Схеми", а з нею і програма розслідувань «Наші Гроші з Денисом Бігусом» — проект наших колег, який також виходить на «UA:Перший», маючи стороннє фінансування, а отже також може потрапити під це завуальоване формулювання", - сказано в заяві.

В одному з останніх розслідувань "Схем" журналісти дізналися про таємні зустрічі Порошенка і Медведчука. Кум Путіна приїздив до президента додому і на Банкову.