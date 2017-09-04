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З експозиції на Софійській площі вкрали величезну писанку

На викраденій писанці зображений собака
З фестивалю писанок на Софійській площі в Києві поцупили одне з яєць.
З експозиції на Софійській площі вкрали величезну писанку Фото: 5.ua

Про це розповіли організатори писанкової виставки, повідомляє "5 канал". 

"Організатори закликають усіх, хто має якусь інформацію щодо яйця, яке поцупили, повідомити про це оргкомітету. Писанку вкрали по обіді. На ній зображений собака", – йдеться в публікації.

Всеукраїнський фестиваль писанок у Києві офіційно мають відкрити в понеділок, 10 квітня.

Як пише "Дорога.ua", експозиція складалася з 858 яєць. 374 з них розписані українськими художниками в авторському стилі – їх розмістять на Софійській площі.


Фото: 5.ua


Фото: 5.ua


Фото: 5.ua

На Михайлівській площі будуть виставлені інші писанки, що представляють традиційні розписи регіонів України, а також розписані дітьми. Тут буде і зона дитячих розваг. Також на території великоднього містечка буде представлена ​​Всеукраїнська колекція великодніх писанок, яка налічує 25 тис. експонатів.


Фото: 5.ua

На Володимирському проїзді буде організовано Великодній ярмарок та Ярмарок садівництва. А в парку "Володимирська гірка" розміститься лаунж-зона, зона майстер-класів, ярмарок живопису та ярмарок хенд-мейд.

Зараз у місті розгорнули писанкове містечко. 48 кованих деревцят, прикрашених писанками, встановили на центральній площі міста.

Нагадаємо, у бельгійського міністра, який приїхав оголосити про інвестиції у велодоріжки, вкрали велосипед, на якому він приїхав на захід.

Працівник однієї з львівських автомийок викрав автомобіль клієнта, поцупивши перед цим з каси 10 тис. гривень.

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09 04 2017 22:00
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