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З Естонії видворять двох російських консулів, - ОНОВЛЕНО

МЗС підтверджує інформацію, але поки не коментує
В Естонії генконсулу РФ в Нарві Дмитру Казьоннову і консулу Андрію Сургаеву вручили ноту. Тепер вони повинні покинути країну.
З Естонії видворять двох російських консулів, - ОНОВЛЕНО Фото: Scanpix / Postimees

Про це повідомляє видання Delfi.ee з посиланням на власні джерела в Міністерстві закордонних справ Естонії.

Портал Delfi.ee звернувся до Посольства Росії в Естонії. Поки диппредставництво ніяк не прокоментувало цю інформацію.

За словами прес-секретаря Міністерства закордонних справ Естонії Сандри Камілова, МЗС підтверджує цю інформацію, але не коментує.

Оновлення: 

У російському дипломатичному відомстві заявили, що висилка дипломатів РФ з Естонії не залишиться без відповіді.

Про це повідомляє ТАСС.

"Це черговий недружній і нічим не обґрунтований акт, який не залишиться без відповіді", - зазначили в російському дипломатичному відомстві.

Нагадаємо, 18 травня президент Естонії Керсті Кальюлайд наголосила на важливості збереження санкцій проти Росії.

Зазначимо, Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії спільно з Департаментом водних шляхів у травні приступить до маркування державного кордону з Росією на Чудському, Теплому і Псковському озерах.

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