З Естонії видворять двох російських консулів, - ОНОВЛЕНО
Про це повідомляє видання Delfi.ee з посиланням на власні джерела в Міністерстві закордонних справ Естонії.
Портал Delfi.ee звернувся до Посольства Росії в Естонії. Поки диппредставництво ніяк не прокоментувало цю інформацію.
За словами прес-секретаря Міністерства закордонних справ Естонії Сандри Камілова, МЗС підтверджує цю інформацію, але не коментує.
Оновлення:
У російському дипломатичному відомстві заявили, що висилка дипломатів РФ з Естонії не залишиться без відповіді.
Про це повідомляє ТАСС.
"Це черговий недружній і нічим не обґрунтований акт, який не залишиться без відповіді", - зазначили в російському дипломатичному відомстві.
Нагадаємо, 18 травня президент Естонії Керсті Кальюлайд наголосила на важливості збереження санкцій проти Росії.
Зазначимо, Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії спільно з Департаментом водних шляхів у травні приступить до маркування державного кордону з Росією на Чудському, Теплому і Псковському озерах.
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