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З фракції "Опоблоку" вийшли три нардепи

Про це спікер парламенту заяив під час пленарного засідання Верховної Ради у четвер, 22 листопада
Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про призначення головою фракції "Опозиційного блоку" нардепа Вадима Новинського, а також про вихід із фракції депутатів Євгена Бакуліна, Сергія Дунаєва і Юлія Іоффе.
З фракції "Опоблоку" вийшли три нардепи Євген Бакулін. Фото: nikbiss.blogspot.com

Згідно з протоколом зборів політичної партії "Опозиційний блок" від 20 листопада головою фракції Опоблоку був обраний нардеп Вадима Новинського, а його заступниками -  Олександр Вілкул та Юрій Воропаєв, інформує "Українська правда".

Згідно з поданою заявою із фракцію Опоблоку вийшли нардепи Євген Бакулін, Сергій Дунаєв та Юлій Іоффе, зазначив він.

"І заключне повідомлення. Оголошую про створення у Верховній Раді восьмого скликання  міжфракційного депутатського обєднання "Опозиційна платформа - За життя". Наголошую, не групи, а обєднання", - сказав Парубій.

Співголовами міжфракційного об'єднання обрані обрано Юрія Бойка та Вадима Рабіновича, додав він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 листопада, один з лідерів "Опоблоку" Юрій Бойко підписав з Вадимом Рабіновичем договір про створення "Опозиційної платформи - За Життя".

Додамо, співголова депутатської фракції парламенту "Опозиційний блок" Олександр Вілкул заявив, що з фракції виключили співголову Юрія Бойка та заступника голови фракції Сергія Льовочкіна.

Один з колишніх лідерів "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін назвав виключення його та Юрія Бойка з фракції ОБ атакою на "одного з найрейтинговіших кандидатів у президенти" на користь Петра Порошенка.

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