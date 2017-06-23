З Франції на Донбас вирушила група депутатів, щоб зустрітись з Захарченком
До групи політиків увійшли Крістіан Бореллі, член муніципальної ради комуни Вітроль, представник "Республіканців", Крістіане Пужоль, член ради департаменту Буш-дю-Рон від партії "Вставай, Франціє!" та її чоловік, а також Убер Файяр, президент місцевого осередку партії "Національний центр незалежників і селян" департаменту Буш-дю-Рон. Про це повідомляє La Provence.
22 червня вони вирушили з Марселя до Москви, звідки попрямують в Донецьк. Як цитує політиків видання, метою візиту є "підтримка російської армії, яку постійно бомбардує Україна, незважаючи на мінські домовленості".
За інформацією видання, вони пробудуть у Москві з 22 до 24 червня. У російській столиці у них запланована низка зустрічей, зокрема, з головою комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонідом Слуцьким.
У Донецьку французькі депутати мають зустрітися з главою так званої "ДНР" Александром Захарченком, відзначає видання.
Нагадаємо, 20 квітня у Криму стартував Ялтинський міжнародний економічний форум. Серед його гостей виявилися депутати з Італії, Австрії та Румунії.
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