З главами МЗС Індії та Оману Кулеба обговорив підтримку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмови за главами МЗС Індії та Оману Субраманьямом Джайшанкаром та Саїдом Бадр Аль-Бусаїді.

Про це він повідомив у Twitter.

З міністром закордонних справ Індії Кулеба, зокрема, обговорив шляхи припинення війни рф проти України та глобальну продовольчу безпеку.

"Ми з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром обговорили двосторонню співпрацю та шляхи припинення війни росії проти України. Я наголосив, що росія має негайно припинити смертоносні атаки, вивести війська з України та обрати мир. Ми також зосередилися на глобальній продовольчій безпеці", - йдеться у дописі.

Оманський міністр Аль-Бусаїді у розмові з Кулебою наголосив, що Оман виступає проти розв’язаної росією війни проти України.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови міністр закордонних справ Оману Саїд Бадр Аль-Бусаїді підтвердив підтримку Оманом суверенітету та територіальної цілісності України. Він також підкреслив, що Оман виступає проти війни. Я подякував своєму колезі за політичну підтримку Оману, в тому числі в рамках ООН", - написав Кулеба.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Камбоджі підписав від імені України Інструмент про приєднання до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії. Він також провів низку двосторонніх зустрічей.