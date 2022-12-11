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З главами МЗС Індії та Оману Кулеба обговорив підтримку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмови за главами МЗС Індії та Оману Субраманьямом Джайшанкаром та Саїдом Бадр Аль-Бусаїді.
З главами МЗС Індії та Оману Кулеба обговорив підтримку України Фото: Укрінформ
Про це він повідомив у Twitter.
 
З міністром закордонних справ Індії Кулеба, зокрема, обговорив шляхи припинення війни рф проти України та глобальну продовольчу безпеку.
 
"Ми з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром обговорили двосторонню співпрацю та шляхи припинення війни росії проти України. Я наголосив, що росія має негайно припинити смертоносні атаки, вивести війська з України та обрати мир. Ми також зосередилися на глобальній продовольчій безпеці", - йдеться у дописі.
 
Оманський міністр Аль-Бусаїді у розмові з Кулебою наголосив, що Оман виступає проти розв’язаної росією війни проти України.
 
"Під час нашої сьогоднішньої розмови міністр закордонних справ Оману Саїд Бадр Аль-Бусаїді підтвердив підтримку Оманом суверенітету та територіальної цілісності України. Він також підкреслив, що Оман виступає проти війни. Я подякував своєму колезі за політичну підтримку Оману, в тому числі в рамках ООН", - написав Кулеба.
 
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Камбоджі підписав від імені України Інструмент про приєднання до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії. Він також провів низку двосторонніх зустрічей.
 
Нагадаємо, що 9 листопада візит до Камбоджі розпочав Кулеба.
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12 11 2022 14:56
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