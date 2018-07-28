З Греції до України повернулися 12 моряків, затриманих за підозрою в контрабанді
Рідні зустріли моряків в Одеському аеропорті.
"Ми втомилися з дороги, у нас було чотири пересадки. Хочемо додому, відпочити. Я сина півтора роки майже не бачив. Він мене навіть не пам’ятає", — розповів один з українських моряків та додав, що умовою їхнього повернення є щомісячна відмітка у консульстві Греції в Одесі, повідомляє Громадське.
Згідно з рішенням суду, Грецію могли залишити 12 з 16 українських моряків. Ще четверо членів екіпажу — капітан, старший помічник та рядові матроси — будуть перебувати в Греції до вияснення всіх обставин.
Арештоване судно Mekong Spirit стоїть в морському порті Лавріо в 60 кілометрах від Афін.
Нагадаємо, з піратського полону в Нігерії звільнено шістьох українських моряків.
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