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З Греції до України повернулися 12 моряків, затриманих за підозрою в контрабанді

Рідні зустріли моряків в Одеському аеропорті
До України повернулися 12 моряків, яких понад рік тому затримали в Греції за підозрою в контрабанді зброї.
З Греції до України повернулися 12 моряків, затриманих за підозрою в контрабанді Фото: Громадське

Рідні зустріли моряків в Одеському аеропорті.

"Ми втомилися з дороги, у нас було чотири пересадки. Хочемо додому, відпочити. Я сина півтора роки майже не бачив. Він мене навіть не пам’ятає", — розповів один з українських моряків та додав, що умовою їхнього повернення є щомісячна відмітка у консульстві Греції в Одесі, повідомляє Громадське.

Згідно з рішенням суду, Грецію могли залишити 12 з 16 українських моряків. Ще четверо членів екіпажу —  капітан, старший помічник та рядові матроси — будуть перебувати в Греції до вияснення всіх обставин.

Арештоване судно Mekong Spirit стоїть в морському порті Лавріо в 60 кілометрах від Афін.

Нагадаємо, з піратського полону в Нігерії звільнено шістьох українських моряків.

Як повідомляв iPress.ua раніше, 2 лютого чотири українці повернулися на батьківщину після багатьох років полону в Лівії.

 

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28 07 2018 15:32
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