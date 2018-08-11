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З Греції повернулися троє українських моряків

Українці понад рік перебували на судні у Греції
У четвер, 8 листопада, до України повернулися троє членів екіпажу судна Mekong Spirit, яке у 2017 році було затримано владою Греції за підозрою у контрабанді.
З Греції повернулися троє українських моряків Фото: Pavlo Klimkin via Twitter

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше року тому у Греції, повернулися в Україну", - заявив він у Twitter.

Нагадаємо, 22 вересня біля узбережжя Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського торговельного судна MV Glarus, включаючи моряків з України, Філіппін, Словенії, Румунії, Хорватії та Боснії.

 

 

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08 11 2018 19:46
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