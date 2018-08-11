НОВИНИУ четвер, 8 листопада, до України повернулися троє членів екіпажу судна Mekong Spirit, яке у 2017 році було затримано владою Греції за підозрою у контрабанді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З Греції повернулися троє українських моряків
Українці понад рік перебували на судні у Греції
Фото: Pavlo Klimkin via Twitter
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше року тому у Греції, повернулися в Україну", - заявив він у Twitter.
Нагадаємо, 22 вересня біля узбережжя Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського торговельного судна MV Glarus, включаючи моряків з України, Філіппін, Словенії, Румунії, Хорватії та Боснії.
Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше року тому у Греції, повернулися в Україну. Дякую за злагоджену роботу нашим консулам, які крок за кроком повертають наших хлопців додому. pic.twitter.com/OPlNGqVW2Q— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 листопада 2018 р.
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08 11 2018 19:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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