З Греції повернулися троє українських моряків Українці понад рік перебували на судні у Греції

У четвер, 8 листопада, до України повернулися троє членів екіпажу судна Mekong Spirit, яке у 2017 році було затримано владою Греції за підозрою у контрабанді.

Фото: Pavlo Klimkin via Twitter

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше року тому у Греції, повернулися в Україну", - заявив він у Twitter. Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше року тому у Греції, повернулися в Україну. Дякую за злагоджену роботу нашим консулам, які крок за кроком повертають наших хлопців додому. pic.twitter.com/OPlNGqVW2Q — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 листопада 2018 р. Нагадаємо, 22 вересня біля узбережжя Нігерії Нагадаємо, 22 вересня біля узбережжя Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського торговельного судна MV Glarus, включаючи моряків з України, Філіппін, Словенії, Румунії, Хорватії та Боснії.

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