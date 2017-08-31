З храму УПЦ КП в Криму силовики вивезли древні ікони, кришталь і килими
Опис речей не складався, архієпископу не пропонували підписати акт про вилучення церковного майна.
"У числі вилученого було майно з Каплиці в ім'я Христа Спасителя і майно із закритого раніше севастопольського храму, зазначив архієпископ Климент", - повідомляє видання "Крим.Реалії".
Нагадаємо, що в четвер в окупованому Криму російські силовики блокували храм Київського патріархату, в результаті чого був травмований архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.
Після анексії в Криму, підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату та провела конкурс на оренду частини приміщень церкви.
Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.
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