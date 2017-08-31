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З храму УПЦ КП в Криму силовики вивезли древні ікони, кришталь і килими

За словами архієпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, пристави забрали хрест, церковний посуд, раритетні ікони, столовий посуд з порцеляни і богемського кришталю, що були подаровані церкві, а також килими
У Сімферополі російські судові пристави за підтримки силовиків вивезли церковне начиння з храму св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира УПЦ КП.
З храму УПЦ КП в Криму силовики вивезли древні ікони, кришталь і килими Владика Климент біля захопленого в Криму храму. Фото: ua.krymr.com

Опис речей не складався, архієпископу не пропонували підписати акт про вилучення церковного майна.

"У числі вилученого було майно з Каплиці в ім'я Христа Спасителя і майно із закритого раніше севастопольського храму, зазначив архієпископ Климент", - повідомляє видання "Крим.Реалії".

Нагадаємо, що в четвер в окупованому Криму російські силовики блокували храм Київського патріархату, в результаті чого був травмований архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.

Після анексії в Криму, підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату та провела конкурс на оренду частини приміщень церкви.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

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31 08 2017 19:20
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