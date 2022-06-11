З Ірану в рф могли доставити нові дрони – Bild
Про це з повідомляє німецьке видання Bild.
"Великотоннажний вантажний літак Іл-76 вилетів з Тегерана рано вранці в четвер і близько полудня приземлився у вантажному терміналі московського аеропорту Внуково", - сказано в повідомленні.
Видання звертає увагу на піддони з великими ящиками, які вантажники перевозили із повітряного судна до складського приміщення.
Сказано, що Іл-76 належить іранській компанії Pouya Air, яка потрапила до списку санкцій США. У Мінфіні США вважають, що літаки Pouya Air використовує іранська влада для доставки незаконних вантажів.
"Вірогідно, до москви прибула нова партія іранських дронів-камікадзе Shaheed-136", - вважає військовий експерт Bild Юліан Репке.
Відомо, що росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань".
Іран зізнався, що справді постачав безпілотники до росії, але, за словами іранських чиновників, зроблено це було ще до початку повномасштабної війни рф проти України.
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