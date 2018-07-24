З колонії в Бердичеві втекли двоє ув'язнених, один з них іноземець

У Житомирській області з Бердичівського виправного центру вночі 24 липня втік ув'язнений, громадянин Грузії Моргошії Манучара, 1987 року народження

"Розшукуваний - громадянин Грузії, уродженець і житель м. Цаленджиха. В Україні не мав постійного місця проживання та реєстрації. У 2017 році він був засуджений за злочин, передбачений ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу", - повідомляють на сайті місцевої поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 390 (ухилення від відбування покарання у вигляді обмеження волі та у вигляді позбавлення волі. Тривають заходи зі встановлення його місця перебування.

Прикмети розшукуваного: зріст 175 см, волосся русяве, очі карі.