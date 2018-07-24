НОВИНИУ Житомирській області з Бердичівського виправного центру вночі 24 липня втік ув'язнений, громадянин Грузії Моргошії Манучара, 1987 року народженняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З колонії в Бердичеві втекли двоє ув'язнених, один з них іноземець
Поліція розшукує втікачів
Ольшанська виправна-колонія. Фото: novosti-n.mk.ua
"Розшукуваний - громадянин Грузії, уродженець і житель м. Цаленджиха. В Україні не мав постійного місця проживання та реєстрації. У 2017 році він був засуджений за злочин, передбачений ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу", - повідомляють на сайті місцевої поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 390 (ухилення від відбування покарання у вигляді обмеження волі та у вигляді позбавлення волі. Тривають заходи зі встановлення його місця перебування.
Прикмети розшукуваного: зріст 175 см, волосся русяве, очі карі.
Нагадаємо, у вівторок уранці з колонії загального режиму №51 в Одесі втекли троє ув'язнених.
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24 07 2018 15:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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