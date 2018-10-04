З колонії вийшла перша помилувана жінка, яку незаконно засудили до довічного

У вівторок, 10 квітня, з Качанівської виправної колонії у Харкові звільнили помилувану Любов Кушинську, яку незаконно засудили до довічного ув'язнення за подвійне вбивство.

На момент звільнення жінка відбула у місцях позбавлення волі 27 років та 9 місяців. Любов Кушинська була першою жінкою в Україні, засудженою до довічного позбавлення волі, яку помилував президент, - повідомили у прес-службі Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко помилував Любов Кушинську. Вона відмовлялася визнати провину у вбивстві двох осіб, як того вимагає процедура прохання про помилування. Тому прохання про помилування подав народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олександр Грановський.