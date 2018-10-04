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З колонії вийшла перша помилувана жінка, яку незаконно засудили до довічного

Любов Кушинська відбула у місцях позбавлення волі 27 років 9 місяців
У вівторок, 10 квітня, з Качанівської виправної колонії у Харкові звільнили помилувану Любов Кушинську, яку незаконно засудили до довічного ув'язнення за подвійне вбивство.
З колонії вийшла перша помилувана жінка, яку незаконно засудили до довічного Фото: google.com

На момент звільнення жінка відбула у місцях позбавлення волі 27 років та 9 місяців. Любов Кушинська була першою жінкою в Україні, засудженою до довічного позбавлення волі, яку помилував президент, - повідомили у прес-службі Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко помилував Любов Кушинську. Вона відмовлялася визнати провину у вбивстві двох осіб, як того вимагає процедура прохання про помилування. Тому прохання про помилування подав народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олександр Грановський.

У 1997 році жінку звинуватили у вбивстві двох чоловіків. За її словами, довічний вирок замовив близький їй чоловік, який заборгував їй велику суму грошей.
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10 04 2018 21:54
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