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З конкурсу до антикорсуду вибули 8 кандидатів

За підсумками п’яти спільних засідань ГРМЕ та ВККС з конкурсу вибули 40 кандидатів
На передостанньому засіданні Громадської ради міжнародних експертів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів 6 кандидатів виключили з конкурсу до Вищого антикорупційного суду, двоє - відмовилися від участі самі, ще одного кандидата залишили в конкурсі.
З конкурсу до антикорсуду вибули 8 кандидатів Фото: gettyimages.com

"З конкурсу виключили Олесю Ковтуненко, Юрія Крутія, Тетяну Круценко, Андрія Сала, Сергія Федяєва та Андрія Яковенка. Руслан Бондарчук та Мар’ян Головчак самі відмовилися від подальшої участі у конкурсі та не прийшли на спільне засідання. Продовжує участь у конкурсі кандидат Володимир Воронько", - повідомляє ЦПК.

За підсумками п’яти спільних засідань ГРМЕ та ВККС з конкурсу вибули 40 кандидатів, продовжили участь - 7. Останнє спільне засідання ВККС та ГРМЕ відбудеться 28 січня щодо ще двох кандидатів.

Нагадаємо, що за підсумками третього засідання Громадської ради міжнародних експертів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів ще 5 кандидатів виключили з конкурсу до Вищого антикорупційного суду. Участь у конкурсі продовжують Сергій Боднар, Маркіян Галабала, Ольга Саландяк і Валерія Чорна.

 

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24 01 2019 20:37
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