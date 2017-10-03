З квітня українці зможуть їздити до Албанії без віз
"Відповідно до положень Угоди передбачається, що громадяни України та громадяни Албанії, які користуються дійсними проїзними документами (закордонними паспортами, посвідченнями особи моряка), можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої Договірної Сторони упродовж строку, що не перевищує 90 днів протягом 180", - написав у Facebook генеральний консул України в Мюнхені (Німеччина) Вадим Костюк.
Зазначимо, уряд України схвалив підписання угоди з урядом Туреччини про можливість взаємних поїздок громадян на підставі внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток.
Нагадаємо, Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) остаточно затвердив проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків