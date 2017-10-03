З квітня українці зможуть їздити до Албанії без віз

Громадяни можуть перебувати без віз на території держави іншої Договірної Сторони упродовж строку, що не перевищує 90 днів протягом 180

1 квітня 2017 року набирає чинності Угода між Кабінетом міністрів України та Радою міністрів Республіки Албанія про взаємне скасування візових вимог, яка була підписана 4 листопада 2016 року у м. Тирана.

"Відповідно до положень Угоди передбачається, що громадяни України та громадяни Албанії, які користуються дійсними проїзними документами (закордонними паспортами, посвідченнями особи моряка), можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої Договірної Сторони упродовж строку, що не перевищує 90 днів протягом 180", - написав у Facebook генеральний консул України в Мюнхені (Німеччина) Вадим Костюк.

Зазначимо, уряд України схвалив підписання угоди з урядом Туреччини про можливість взаємних поїздок громадян на підставі внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток.

Нагадаємо, Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) остаточно затвердив проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги.