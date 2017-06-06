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З Києва до Польщі запустять потяг за новим маршрутом

Через станції Вінниця, Хмельницький, Тернопіль
З Києва до Перемишля ходитиме ще один потяг, маршрут якого пролягатиме через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль
З Києва до Польщі запустять потяг за новим маршрутом Фото: lviv-online.com

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає Еспресо.TV.

"Плануємо запуск поїзда Київ-Перемишль так званим нижнім ходом: через станції Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Сумарне населення цих міст перевищує 1 млн громадян, для яких Європа стане доступнішою", - сказав Омелян.

Міністр зазначив, що у Вінниці та Хмельницькому забезпечать зручні пересадки на поїзди Хмельницький-Лисичанськ, Львів-Маріуполь, поїзди в напрямку Одеси, Миколаєва, а також Кишинева.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" розпочала реалізацію квитків з Ковеля в польське місто Холм.

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06 06 2017 23:54
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