У Києві злочинці за п'ять хвилин вкрали з магазину 50 смартфонів

Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі

У Києві з магазину техніки викрали близько півсотні смартфонів загальною вартістю 600 тисяч гривень.

"Троє невідомих розбили скло, проникли в приміщення маркету, викрали звідти близько 50 одиниць техніки і зникли з місця події. На всі ці дії їм знадобилося всього 5 хвилин", - повідомляє сайт поліції.

Зловмисники розрізали канцелярським ножем рекламний банер, розбили сокирою скло і проникли в приміщення.



Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ніж і сокиру правоохоронці виявили в приміщенні магазину. Експерти знайшли декілька відбитків, які, ймовірно, належать злочинцям.

Розпочато розслідування за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Києві зловмисники розбили вікна машини й під загрозою пістолета відібрали у чоловіка сумку, в якій було 350 тис. гривень.