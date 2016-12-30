У Києві злочинці за п'ять хвилин вкрали з магазину 50 смартфонів
"Троє невідомих розбили скло, проникли в приміщення маркету, викрали звідти близько 50 одиниць техніки і зникли з місця події. На всі ці дії їм знадобилося всього 5 хвилин", - повідомляє сайт поліції.
Зловмисники розрізали канцелярським ножем рекламний банер, розбили сокирою скло і проникли в приміщення.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Ніж і сокиру правоохоронці виявили в приміщенні магазину. Експерти знайшли декілька відбитків, які, ймовірно, належать злочинцям.
Розпочато розслідування за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, що в Києві зловмисники розбили вікна машини й під загрозою пістолета відібрали у чоловіка сумку, в якій було 350 тис. гривень.
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