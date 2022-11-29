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З київських музеїв до Мадриду таємно вивезли 51 картину

У Національному музеї Тиссена-Борнемісса у Мадриді відкрилася виставка «В епіцентрі шторму: модернізм в Україні, 1900–1930-ті роки», яка складається з картин, що таємно вивезли з Києва 15 листопада, за кілька годин до масованого ракетного обстрілу росіян
З київських музеїв до Мадриду таємно вивезли 51 картину мадрид картини україни

Сьогодні у Національному музеї Тиссена-Борнемісса у Мадриді відкрилася виставка «В епіцентрі шторму: модернізм в Україні, 1900–1930-ті роки», яка складається з картин, що таємно вивезли з Києва 15 листопада, за кілька годин до масованого ракетного обстрілу росіян,  повідомляє CNN.

Мистецькі роботи, позичені Національним художнім музеєм та іншими українськими музеями, «таємно упакували» у вантажівки та вивезли з Києва, йдеться у заяві Museums for Ukraine — групи музеїв, які допомагають охороняти культурну спадщину України.

Автівки «здійснили небезпечну подорож, коли рухалися через зони неочікуваного потужного ракетного обстрілу» на шляху до польсько-українського кордону, додали у заяві.

 

Вантаж з картинами прибув до Мадриду 20 листопада та попрямував до музею Тиссена-Борнемісса. Член правління цього музею Франческа Тиссен-Борнемісса заснувала Museums for Ukraine у ​​березні, невдовзі після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

«З кожним днем ​​стає все ясніше, що війна путіна проти України полягає не лише в крадіжці території, але й у контролі наративу нації та її культурної спадщини. Ця виставка має на меті відновити історію модернізму в Україні. Оскільки ми спостерігаємо, як історія повторюється, ця виставка є потужним нагадуванням про те, наскільки ми близькі до чергової катастрофи», — заявила вона

Крім півсотні картин, які виїхали з України, експозиція містить ще близько 18 українських робіт, у тому числі із приватних колекцій. Виставка триватиме у Мадриді до 30 квітня, а потім вирушить у Музей Людвіга у німецькому Кельні.


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29 11 2022 17:33
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