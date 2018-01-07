З Китаю евакуювали 11 дипломатів США

Причиною назвали нездужання, яке співробітники диппредставництв відчули через звуковий чи ультразвуковий вплив

Із Китаю евакуювали 11 співробітників американських дипломатичних представництв.

Про це пише "Радіо Свобода".

Вісьмох осіб евакуювали з генерального консульства США в місті Гуанчжоу (південна провінція Гуандун), одного дипломата – з генконсульства в Шанхаї, двох – із посольства в Пекіні.

Причиною назвали нездужання, яке співробітники диппредставництв відчули через звуковий чи ультразвуковий вплив. Співробітники пройдуть обстеження на батьківщині.

Перші симптоми були зафіксовані у дипломатів в Гуанчжоу ще у квітні.

З такої ж причини раніше США і Канада евакуювали декількох співробітників своїх диппредставництв у столиці Куби Гавані.

Нагадаємо, Китай в січні-травні 2018 року скоротив інвестиції у США на 92% – до 1,8 млрд доларів.