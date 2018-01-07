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З Китаю евакуювали 11 дипломатів США
Причиною назвали нездужання, яке співробітники диппредставництв відчули через звуковий чи ультразвуковий вплив
Фото: afp.com
Про це пише "Радіо Свобода".
Вісьмох осіб евакуювали з генерального консульства США в місті Гуанчжоу (південна провінція Гуандун), одного дипломата – з генконсульства в Шанхаї, двох – із посольства в Пекіні.
Причиною назвали нездужання, яке співробітники диппредставництв відчули через звуковий чи ультразвуковий вплив. Співробітники пройдуть обстеження на батьківщині.
Перші симптоми були зафіксовані у дипломатів в Гуанчжоу ще у квітні.
З такої ж причини раніше США і Канада евакуювали декількох співробітників своїх диппредставництв у столиці Куби Гавані.
Нагадаємо, Китай в січні-травні 2018 року скоротив інвестиції у США на 92% – до 1,8 млрд доларів.
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01 07 2018 21:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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