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З Китаю евакуювали 11 дипломатів США

Причиною назвали нездужання, яке співробітники диппредставництв відчули через звуковий чи ультразвуковий вплив
Із Китаю евакуювали 11 співробітників американських дипломатичних представництв.
З Китаю евакуювали 11 дипломатів США Фото: afp.com

Про це пише "Радіо Свобода".

Вісьмох осіб евакуювали з генерального консульства США в місті Гуанчжоу (південна провінція Гуандун), одного дипломата – з генконсульства в Шанхаї, двох – із посольства в Пекіні.

Причиною назвали нездужання, яке співробітники диппредставництв відчули через звуковий чи ультразвуковий вплив. Співробітники пройдуть обстеження на батьківщині.

Перші симптоми були зафіксовані у дипломатів в Гуанчжоу ще у квітні.

З такої ж причини раніше США і Канада евакуювали декількох співробітників своїх диппредставництв у столиці Куби Гавані.

Нагадаємо, Китай в січні-травні 2018 року скоротив інвестиції у США на 92% – до 1,8 млрд доларів.

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01 07 2018 21:57
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