З львівського Музею мистецтва староукраїнської книги вкрали 455 експонатів

З Музею мистецтва давньої української книги, який є частиною Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького, зникли 455 музейних предметів.

Про це повідомив гендиректор музею Тарас Возняк у статті на "Еспресо". У січні 2017 року він вперше розповів про зникнення десятка книг, але тоді ще не були перевірені старовинні книги німецькою, польською та іншими мовами.

Наприкінці червня комісія зі звірки завершила роботу і склала відповідні акти.

Як виявилося, в фондовій групі "Книги латинського шрифту" не вистачає 141 музейного предмета, в "Українській книзі цивільного шрифту" - 16, в "Федоріане" - 18, в "Архіві" - 15, у "Спецфонді" - 36, у "Іншомовних виданнях" - 2, у "Графіці" - 9, у "Латинських стародруках" - 87 (28 підмінені), в "Рукописах" - 2, у "Кириличних стародруках" - 95 (19 підмінені), в "Техніці" - 16, в "Українській радянській книзі" - 18 предметів.

Вознюк вважає цю ситуацію "диким грабунком". "Адже вкрадена кожна четверта старовинна книга", - заявив він.

"Мене часто запитують, як так могло статися, як можна було вкрасти мікроавтобус або два стародруків? Переконаний - це тривало роками. І це був не спонтанний процес, а добре налагоджене і цілеспрямоване викрадення", - заявив він.

Львівська галерея мистецтв, заснована в 1907 році, вважається одним із найбагатших музеїв України. Її фонди налічують 62 тисячі творів світового та національного мистецтва. До складу галереї входять 16 музейних комплексів і окремих невеликих музеїв, як-от: музей "Русалка Дністровая", музей Івана Виговського, музеї-заповідники в Жовківському, Золочівському та Підгорецькому замках і т.д.

Центральна будівля галереї - на вулиці Стефаника у Львові.

Раніше гендиректор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк повідомив, що в результаті інвентаризації в музеї мистецтва давньої української книги не дорахувалися 95 книг і двох рукописів XVI-XVIII ст. За його словами, вартість вкрадених старовинних книг на "чорному ринку" може становити десятки мільйонів доларів.