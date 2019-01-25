З лютого українці зможуть їздити до Уругваю без візи

Вже з 15 лютого громадяни України та Уругваю зможуть відвідувати країну без візи.

Україна та Уругвай закінчили внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності угоди по безвізовий режим між державами, повідомила у Twitter прес-служба українського посольства в Аргентині.

"У зв'язку із завершенням українською та уругвайською сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур повідомляємо про набрання чинності міжурядовою Угодою по взаємне скасування візових вимог і початок дії безвізового режиму між Україною та Уругваєм з 15 лютого 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Термін перебування на території обох країн без візи становитиме 90 днів. Після закінчення терміну, його можна буде продовжити ще на 90 днів.