З моменту введення воєнного стану прикордонники не пропустили в Україну понад тисячу громадян Росії
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
Однак, це не означає, що в Україну не пускають абсолютно всіх громадян РФ, зазначив Слободян.
"В першу чергу ті громадяни РФ, які їдуть з гуманітарною метою, для участі в освітніх заходах або у спортивних змаганнях, користуються пріоритетом і без зайвих труднощів можуть перетнути кордон на в’їзд в Україну. Тим, хто не може підтвердити мету своєї поїздки і відносно кого виникають сумніви, прикордонники відмовляють у перетині кордону", - пояснив він.
Помічник голови ДПСУ також зазначив, що відповідно до діючого законодавства, аби з’ясувати мету поїздки, прикордонники можуть уточнювати додаткові обставини. Зокрема, це можуть бути зворотні квитки, бронювання готелю, підтвердження від громадян України, що до них їдуть у гості, та інша інформація.
Олег Слободян зауважив, що, не зважаючи на офіційну заяву Росії про те, що вона не буде запроваджувати спеціальних заходів, у ДПСУ фіксують збільшення кількості українців, яким відмовляють у в’їзді в Росію. За його словами, таких осіб наразі майже 280.
Раніше повідомлялося про заборону на в'їзд для громадян РФ чоловічої статі віком 16-60 років.
Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.
Додамо, що Держприкордонслужба України прийняла рішення закрити в'їзд до Криму для всіх іноземців.
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