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З наглядової ради "Нафтогазу" пішов Чарльз Проктор

Повноваження Проктора закінчуються 30 вересня
НАК "Нафтогаз" України припинила повноваження незалежного члена Наглядової ради, Чарльза Проктора.
З наглядової ради "Нафтогазу" пішов Чарльз Проктор Фото: news.nikcity.com

Повноваження Проктора закінчуються 30 вересня. Причина звільнення поки не відома, проте відомо, що рішення приймала сама Наглядова рада, яка може звільнити члена лише за його власною заявою, повідомляє OilNews.

Проктор був призначений незалежним членом Наглядової ради 25 березня 2016 г. Він став другим членом Наглядової ради, який покинув компанію за останні півроку.

Нагадаємо, 13 квітня Наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" схвалила відставку голови Наглядової ради Юлії Ковалів.

На її місце прийшов колишній заступник глави Наглядової ради Пол Уорвік.

На даний момент Наглядова рада складається з 3 чоловік (хоча за статутом їх має бути 5): незалежні члени Маркус Річардс і Пол Уорвік (голова), а також екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.

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