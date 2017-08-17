З наглядової ради "Нафтогазу" пішов Чарльз Проктор
Повноваження Проктора закінчуються 30 вересня. Причина звільнення поки не відома, проте відомо, що рішення приймала сама Наглядова рада, яка може звільнити члена лише за його власною заявою, повідомляє OilNews.
Проктор був призначений незалежним членом Наглядової ради 25 березня 2016 г. Він став другим членом Наглядової ради, який покинув компанію за останні півроку.
Нагадаємо, 13 квітня Наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" схвалила відставку голови Наглядової ради Юлії Ковалів.
На її місце прийшов колишній заступник глави Наглядової ради Пол Уорвік.
На даний момент Наглядова рада складається з 3 чоловік (хоча за статутом їх має бути 5): незалежні члени Маркус Річардс і Пол Уорвік (голова), а також екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків