З наглядової ради "Нафтогазу" йде один з трьох незалежних членів
Відповідну заяву було задоволено наглядовою радою на засіданні 7 серпня.
Навесні цього року троє незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" Чарльз Проктор, Маркус Річардс (Marcus Richar) і Пол Уорвік (Paul Warwick) звернулися до уряду з попередженням про можливий відхід в разі відсутності зрушень у вирішенні хронічних проблем НАК, - повідомляє "Економічна Правда".
Це ж заяву підписала Юлія Ковалів, яка тоді займала посаду голови наглядової ради "Нафтогазу".
Відповідно до домовленості, останній робочий день Проктора в "Нафтогазі" - 30 вересня.
Якщо до цієї дати не буде призначений новий член наглядової ради, цей орган може втратити можливість для прийняття рішень: після відходу Проктора з наглядової ради держкомпанії в цьому органі залишиться тільки троє учасників (Маркус Річардс, Пол Уорвік і Володимир Демчишин), в той же час кворум НС починається від 4-х голосів і вище.
Нагадаємо, Нестор Шуфрич віддав свій пакет акцій компанії ДТЕК в рахунок погашення кредиту в банку ПУМБ.
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