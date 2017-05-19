З наглядової ради Укрнафти вивели Коломойського і Боголюбова

Крім того обрано новий склад наглядової ради

18 травня відбулись загальні збори акціонерів ПАТ "Укрнафта", на яких було обрано новий склад наглядової ради.

На засіданні акціонери заслухали і взяли до відома звіти правління товариства за 2015 та 2016 роки та затвердили звіти наглядової ради компанії за ці роки.

"Акціонери визнали задовільною роботу наглядової ради та взяли до відома роботу Ревізійної комісії за цей же період", - йдеться у прес-релізі компанії.

Крім того обрано новий склад наглядової ради, до якої увійшли: Андрій Коболєв (Голова Наглядової Ради), Сергій Коновець, Юрій Вітренко, Костянтин Пожидаєв, Ярослав Теклюк, Поліна Загнітко, Володимир Ємцев, Максим Юхименко, Владислав Лазоренко, Уріел Цві Лейбер, Марія Пітта.

Таким чином з наглядової ради виведені Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Михайло Кіперман і Ігор Палиця. Ще один представник групи "Приват" Уріел Цві Лейбер переобраний членом наглядової ради.

Також акціонери затвердили новий склад Ревізійної комісії: Олена Коротчук (Голова Ревізійної комісії), Андрій Тахтай, Едуард Шевченко, Ольга Андріяшина, Денис Повольнов.

"Наглядовій раді із залученням правління товариства доручено розробити пропозиції щодо вимог до кандидатів у незалежні члени наглядової ради, порядку їх відбору, розміру винагороди та умов договорів (контрактів) з ними", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 6 червня три кіпрські компанії - міноритарні акціонери "Укрнафти" подали позов до держави Україна на суму $4,674 млрд.

3 червня представник державної виконавчої служби безпідставно передав ПАТ "Укрнафта" близько 2 млрд кубометрів газу, нібито вилучивши його з підземного сховища газу, яке управляється ПАТ "Укртрансгаз".

Борг сформувався переважно за рахунок несплати самостійно задекларованих сум рентних платежів, а також ПДВ і податку на прибуток. При цьому дебіторська заборгованість становить 18,676 млрд грн.

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Чистий збиток "Укрнафти" за 2015 рік становить 4,9 мільярда гривень.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського - близько 42% акцій.