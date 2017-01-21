CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ нагоди Дня Соборності України в Києві 22 січня перекриють рух транспорту на низці вулиць, тролейбуси та автобуси змінять свої маршрути.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З нагоди Дня Соборності в Києві змінять рух транспорту
Зміни стосуватимуться роботи наземного громадського транспорту
Фото: pik.cn.ua
Про це повідомляє прес-служба Київпастрансу.
З початку заходів до Дня Соборності, орієнтовано до 10 год., буде перекрито рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка (на ділянці від вул. Леонтовича до вул. Пушкінської), вул. Володимирській (на ділянці від вул. Льва Толстого до вул. Богдана Хмельницького), вул. Терещенківській, Європейській площі, вул. Грушевського (на ділянці від Петрівської алеї до Європейської площі).
Змін зазнають тролейбусні маршрути №5, 8, 9, 17, 93Н та автобусні маршрути №24, 62, 114.
Як писав iPress.ua, СБУ виявила корупційний механізм розкрадання коштів службовими особами комунального підприємства "Київпастранс".
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21 01 2017 20:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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