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З наступного року при в'їзді в місто Дніпро зважуватимуть вантажівки

Таким чином, влада хоче побороти проблему псування доріг
Як повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, найближчим часом будуть спроектовані, а в наступному році змонтовані спеціальні ваги, які автоматично вимірюватимуть масу проїжджаючого транспорту.
З наступного року при в Фото: 15min.lt

Про це пише видання "Днепр вечерний".

У разі перевищення, фото транспортного засобу і номерного знака передаватимуться патрульній поліції і "УкрТрансБезпеці".

Штрафи за порушення вагового режиму – від 8 тис. грн.

Цей проект реалізуватимуть спільно з керівництвом області.

Орієнтовно на 5 в'їздах в місто будуть встановлені такі ваги і, за планами, побудовані спеціальні місця для відстою великовагового транспорту.

Нагадаємо, в січні стало відомо, що Мінінфраструктури має намір внести зміни в діючі правила дорожнього руху в питанні перевезення вантажів.

Кабінет міністрів України затвердив виділення додаткових 800 млн грн на ремонт доріг.

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24 06 2017 19:30
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