CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЯк повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, найближчим часом будуть спроектовані, а в наступному році змонтовані спеціальні ваги, які автоматично вимірюватимуть масу проїжджаючого транспорту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З наступного року при в'їзді в місто Дніпро зважуватимуть вантажівки
Таким чином, влада хоче побороти проблему псування доріг
Фото: 15min.lt
Про це пише видання "Днепр вечерний".
У разі перевищення, фото транспортного засобу і номерного знака передаватимуться патрульній поліції і "УкрТрансБезпеці".
Штрафи за порушення вагового режиму – від 8 тис. грн.
Цей проект реалізуватимуть спільно з керівництвом області.
Орієнтовно на 5 в'їздах в місто будуть встановлені такі ваги і, за планами, побудовані спеціальні місця для відстою великовагового транспорту.
Нагадаємо, в січні стало відомо, що Мінінфраструктури має намір внести зміни в діючі правила дорожнього руху в питанні перевезення вантажів.
Кабінет міністрів України затвердив виділення додаткових 800 млн грн на ремонт доріг.
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24 06 2017 19:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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