З наступного року учні початкових класів навчатимуться за новим стандартом

За цим стандартом у 2018-2019 навчальному році розпочнуть навчання всі перші класи України

Кабінет міністрів затвердив нові стандарти навчання учнів початкових класів.Стандарт орієнтований здебільшого на здобуття учнями компетентностей, а не лише знань.

"Саме в цьому документі закладено ключові елементи – вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти – що визначають зміст освіти в початковій школі. Саме тут закладено, що саме дитина має знати, вміти, розуміти після завершення чотирьох перших класів", – розповіла міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

Вона пояснила, що робота над стандартом тривала 2 роки. При цьому було використано досвід 7 країн – Фінляндії, Сінгапуру, Ірландії, Шотландії, Франції, Канади та Польщі.

"Водночас ми ґрунтуватися на кращих практиках української школи", – додала міністр.

У стандарті визначено загальні та обов‘язкові результати навчання за 9 галузями:

мовно-літературною

математичною

природничою

технологічною

інформатичною

соціальною і здоров’язбережувальною

фізкультурною

громадянською та історичною

мистецькою

Обов‘язкові результати показують, що дитина має вміти, знати, розуміти після кожного з 2 циклів навчання в початковій школі. Тобто після 2-го та 4-го класу.

Світовий досвід свідчить, що дитина в ранньому віці розвивається стрибкоподібно, з огляду на це й передбачено окремі вимоги саме після таких циклів навчання.

Щоб показати різницю між загальними та обов‘язковими результатами навчання, Лілія Гриневич навела закладені в стандарт положення, що мають розвивати академічну доброчесність у дітей.

"Після 2-го класу дитина має "визначати авторство власних робіт. Виявляти повагу до авторства інших осіб. А після 4-го класу дитина має вміти дотримуватися елементарних правил використання власних і чужих творів", – повідомила міністр.

Вона пояснила, що докладніше реалізація обов‘язкових результатів навчання буде виписана в типовій навчальній програмі.

Наприклад, обов‘язковий результат навчання "Здійснює обчислення зручним для себе способом у навчальних ситуаціях, зокрема під час гри" виражатиметься у наступних очікуваних результатах:

оперує числами в межах 100, розв’язуючи різні життєві проблеми (шукає номер квартири (будинку), місця в кіно-театрі, у вагоні потяга, автобусі, літаку, номер кабінету в різних установах, номер телефону тощо);

обчислює суму (додає), різницю (віднімає), добуток (множить), частку (ділить зручним для себе способом у межах 100, зокрема й користуючись предметами або засобами, які їх замінюють);

знаходить значення математичних виразів;

обчислює значення виразів зі змінною;

застосовує різні способи виконання арифметичних дій із числами (додавання, віднімання, множення, ділення) під час розв’язування завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах.

Окремо міністр зауважила, що разом із стандартом приймаються 4 базові навчальні плани.

Зокрема, в них закладено збільшення обсягу вивчення української мови в школах національних меншин.

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.