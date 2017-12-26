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З британського архіву зникли документи, що підтверджували зв'язок британської розвідки з комуністами

З Національного архіву Британії зникло більше тисячі документів
З Національного архіву Британії зникли тисячі урядових документів щодо найбільш суперечливих епізодів історії XX століття.
З британського архіву зникли документи, що підтверджували зв Фото: з відкритих джерел

Так, з архіву зникли документи, що стосуються війни за Фолклендські острови, проблем навколо Північної Ірландії, а також так званий лист Зінов’єва – звернення до англійських комуністів нібито від імені соціалістичних революційних діячів з закликом активізувати підривну роботу. Керівництво СРСР, включаючи самого Григорія Зіновьева, який у той час був головою комітету Комінтерну, авторство листа відхиляло. Однак документ призвів до відставки уряду лейбористів та перемоги на позачергових виборах Консервативної партії, - повідомляє The Guardian.

Інші зниклі документи стосуються британської колоніальної адміністрації у Палестині, тестування вакцини від поліомієліту та територіальних спорів з Аргентиною.

Загалом зникло понад тисячу папок, кожна з яких складається з десятків документів.

Документи зникли після того, як співробітники уряду забрали їх з архіву.

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26 12 2017 15:42
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