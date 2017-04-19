З Німеччини через Росію переправляють "гуманітарку" на окупований Донбас

Свої дії волонтерка пояснює тим, що вантаж на блокпостах з української сторони можуть забрати або повернути назад

Німецька благодійна організація відправляє гуманітарну допомогу до непідконтрольних українському урядові районів Луганщини через територію Росії. Українські дипломати нагадують, що цей маршрут є нелегальним.

Житомирянка за походженням Раїса Штайнік, яка вже 43 роки живе в Німеччині, організувала благодійну організацію Aktionsbündnis Zukunft Donbass, що займається збором пожертв, а також вживаної медичної техніки та меблів для лікарень Луганщини.

Однак, допомогу вона збирає у тому числі для лікарень у непідконтрольних українському урядові районах Луганської області, яку доставляють через територію Росії. Про це повідомляє dw.com.

Свої дії волонтерка пояснює тим, що вантаж на блокпостах з української сторони можуть забрати або повернути назад. Штайнік розповіла, що її огранізація надсилала лист в Службу безпеки України з проханням офіційного дозволу на перевезення вантажу, однак відповіді не отримали. Вона також усвідомлює, що спосіб доставки допомоги через Росію є нелегальним.

У посольстві України в Німеччині зазначили, що такі дії є порушенням законодавства. Однак представники цієї організації не зверталися до дипустанови і жодного разу не інформували її про намір відвідати Схід України з гуманітарною метою. Зовнішньополітичне відомство ФРН також зазначило, що німецький уряд доставляє на Донбас гуманітарну допомогу винятково через решту української території.

Активістка розповіла, що до неї телефонувала представниця німецького МЗС та попереджала про те, що з погляду України діяльність її організації є незаконною. Проте заборонити її міністерство не може. Тому вона планує й далі надсилати допомогу лікарням на Донбасі.

Українські дипломати в коментарі виданню висловили подяку за бажання допомогти постраждалим на Донбасі, однак посольство України в Німеччині наполегливо закликає надавати гуманітарну допомогу винятково у відповідності до чинного українського законодавства.

Нагадаємо, 15 квітня Міжнародний комітет Червоного Хреста вперше зміг передати передачі українським військовополоненим у Макіївську колонію та Донецький слідчий ізолятор, які знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області.