З нового року в Україні зростає мінімальна зарплата

Це передбачено в державному бюджеті на 2018 рік.

"Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня – 3723 гривні; у погодинному розмірі: з 1 січня – 22,41 гривні", – йдеться в документі.

Документом передбачено, що у 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

- для працездатних осіб – 21%,

- для дітей – 85%,

- для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100% відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2018 році не може бути більше 75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року становитиме 1 700, з 1 липня – 1 777 грн, з 1 грудня – 1 853 грн.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата зросла до 3200 грн.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні в листопаді 2017 року зросла на 5,1%, з початку року – на 44,2% і на 1 грудня досягла 2,582 млрд грн.

Парламент підвищив зарплату депутатам.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує підвищення середньої зарплати у 2018 році на 35%.