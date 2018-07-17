CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок уранці з колонії загального режиму №51 в Одесі втекли троє ув'язнених.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З одеської колонії втекли троє ув'язнених
По тривозі піднято поліцію і Нацгвардію
Фото: УНІАН
Утечу було здійснено о 4-й годині ранку. На волі опинилися Іван Запорожан 1997 року народження, Владислав Куспіс 1995 року народження і В'ячеслав Загорняк 1992 року народження, повідомляє "Думская" з посиланням на правоохоронців.
Перші два були засуджені за крадіжки, третій за ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті в неприродній спосіб).
Одеську поліцію і Нацгвардію піднято по тривозі. Злочинців розшукують.
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17 07 2018 10:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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