З одеської колонії втекли троє ув'язнених

У вівторок уранці з колонії загального режиму №51 в Одесі втекли троє ув'язнених.

Утечу було здійснено о 4-й годині ранку. На волі опинилися Іван Запорожан 1997 року народження, Владислав Куспіс 1995 року народження і В'ячеслав Загорняк 1992 року народження, повідомляє "Думская" з посиланням на правоохоронців.

Перші два були засуджені за крадіжки, третій за ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті в неприродній спосіб).

Одеську поліцію і Нацгвардію піднято по тривозі. Злочинців розшукують.