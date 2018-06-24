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З окупованого Донбасу намагалися незаконно вивезти картини Кікіньова вартістю понад 3,5 мільйони гривень

Колекцію з 210 картин Кікіньова затримали на КПВВ "Новотроїцьке"
Прикордонники спільно зі співробітниками СБУ затримали водія, який намагався перевезти через лінію зіткнення 210 картин художника Василя Кікіньова, орієнтовна вартість якої становить три з половиною мільйони гривень.
З окупованого Донбасу намагалися незаконно вивезти картини Кікіньова вартістю понад 3,5 мільйони гривень Фото: facebook.com/pressjfo.news

Про це повідомляє штаб ООС.

"Співробітники управління оперативного забезпечення ГУ ДФС у Донецькій області, які включені до складу Об'єднаних сил, що несли службу у складі фіскального наряду на КПВВ "Новотроїцьке", спільно із працівниками Служби безпеки України та Державної прикордонної служби здійснили огляд автомобіля ГАЗ 330214з КТП-6. Під час огляду встановлено, що водій вказаного транспортного засобу на підставі документів з ознаками підробки намагався перевезти із тимчасово окупованої території картини відомого художника Кікіньова В. М. у кількості 210 штук орієнтовною вартістю понад 3,5 млн.гривень", – розповіли у штабі.

Було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП. Товарно-матеріальні цінності вилучили до прийняття законного рішення.


Фото: facebook.com/pressjfo.news


Фото: facebook.com/pressjfo.news


Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив стратегію боротьби з контрабандою.

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24 06 2018 18:59
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