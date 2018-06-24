З окупованого Донбасу намагалися незаконно вивезти картини Кікіньова вартістю понад 3,5 мільйони гривень Колекцію з 210 картин Кікіньова затримали на КПВВ "Новотроїцьке"

Прикордонники спільно зі співробітниками СБУ затримали водія, який намагався перевезти через лінію зіткнення 210 картин художника Василя Кікіньова, орієнтовна вартість якої становить три з половиною мільйони гривень.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Про це повідомляє штаб ООС. "Співробітники управління оперативного забезпечення ГУ ДФС у Донецькій області, які включені до складу Об'єднаних сил, що несли службу у складі фіскального наряду на КПВВ "Новотроїцьке", спільно із працівниками Служби безпеки України та Державної прикордонної служби здійснили огляд автомобіля ГАЗ 330214з КТП-6. Під час огляду встановлено, що водій вказаного транспортного засобу на підставі документів з ознаками підробки намагався перевезти із тимчасово окупованої території картини відомого художника Кікіньова В. М. у кількості 210 штук орієнтовною вартістю понад 3,5 млн.гривень", – розповіли у штабі. Було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП. Товарно-матеріальні цінності вилучили до прийняття законного рішення.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив стратегію боротьби з контрабандою. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав уряд внести законопроект про кримінальну відповідальність за контрабанду на розгляд Верховної Ради. За його словами, втрати від контрабанди в Україні сягають $4 млрд на рік.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію