З окупованого Донбасу намагалися незаконно вивезти картини Кікіньова вартістю понад 3,5 мільйони гривень
Про це повідомляє штаб ООС.
"Співробітники управління оперативного забезпечення ГУ ДФС у Донецькій області, які включені до складу Об'єднаних сил, що несли службу у складі фіскального наряду на КПВВ "Новотроїцьке", спільно із працівниками Служби безпеки України та Державної прикордонної служби здійснили огляд автомобіля ГАЗ 330214з КТП-6. Під час огляду встановлено, що водій вказаного транспортного засобу на підставі документів з ознаками підробки намагався перевезти із тимчасово окупованої території картини відомого художника Кікіньова В. М. у кількості 210 штук орієнтовною вартістю понад 3,5 млн.гривень", – розповіли у штабі.
Було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП. Товарно-матеріальні цінності вилучили до прийняття законного рішення.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив стратегію боротьби з контрабандою.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав уряд внести законопроект про кримінальну відповідальність за контрабанду на розгляд Верховної Ради. За його словами, втрати від контрабанди в Україні сягають $4 млрд на рік.
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