З окупованого Криму до Росії вивезли ще одного політв'язня

Лимешка можуть направити до Кабардино-Балкарії, Саратова або залишити в Краснодарському краї

Політв'язня Геннадія Лимешка вивезли з окупованого Криму до Росії для відбування покарання.

"Засуджений на вісім років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, Геннадій Лимешко етапований з Сімферополя для відбування покарання. Наразі Лимешко знаходиться в Краснодарі", - повідомляє у Facebook журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

Наумлюк додав, що, за попередньою інформацією, Лимешка можуть направити до Кабардино-Балкарії, Саратова або залишити в Краснодарському краї.

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова внесла "українського диверсанта" Геннадія Лимешка до списку політв'язнів.

24 липня Верховний суд анексованого Росією Криму залишив у силі вирок Лимешку, заарештованому влітку 2017 року за підозрою в підготовці диверсій.

10 травня підконтрольний Кремлю Судакський міський суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі за звинуваченням у "незаконному придбанні, зберіганні й носінні вибухових речовин".

Серед обтяжуючих – політичний мотив злочину: "ненависть і ворожнеча у зв’язку з приєднанням Криму до Росії".

12 серпня 2017 року ФСБ Росії повідомила про затримання в анексованому Криму чоловіка, якого вони назвали "агентом СБУ" і звинуватили в підготовці диверсій на півострові.

Пізніше російські спецслужби оприлюднили відео затримання й допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лимешком 1992 року народження і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території Криму.

У Міноборони України повідомили, що затриманий на анексованому півострові й оголошений ФСБ Росії "агентом СБУ" громадянин України Геннадій Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом і був звільнений у травні 2017 року через службову невідповідність.

У СБУ назвали "черговою провокацією" повідомлення ФСБ Росії про затримання українського "агента".