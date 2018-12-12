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З Луганська в українські тюрми вивезли 42 ув'язнених

Це перший випадок передачі ув’язнених з непідконтрольних територій Луганської області
На підконтрольну територію переправили 42 засуджених, які відбували покарання в окупованій частині Луганської області.
З Луганська в українські тюрми вивезли 42 ув Фото: facebook.com/denisovaombudsman

"Цього разу представники окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Луганській області передали нам 42 особи. Також українській стороні були передані їх кримінальні справи", – повідомляє уповноважена з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

В’язні самі, через рідних чи правозахисників, виявили бажання відбувати покарання на підконтрольній території, зазначає омбудсмен.


Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Загалом отримали близько 1000 подібних звернень про переміщення. Це питання обговорюють на зустрічах Тристоронньої контактної групи у Мінську.

"Ще раз наголошую: ми готові прийняти всіх без винятку громадян України для подальшого відбування покарання на підконтрольній території", – зазначає уповноважена.

Переміщені 42 особи були засуджені ще до 2014 року, їхні справи не пов’язані з конфліктом, повідомила представник України у ТКГ Ірина Геращенко.

Додамо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що 895 ув'язнених, які відбувають покарання в тюрмах так званих "ДНР" і "ЛНР", звертаються до неї з проханням про переведення на підконтрольну Києву територію, і Україна готова їх забрати.

 
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12 12 2018 13:37
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