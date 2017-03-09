З опівночі бойовики 17 разів хаотично обстрілювали укріплення сил АТО на Донбасі, – штаб

За інформацією штабу АТО, від початку доби 3 вересня станом на 18:00 бойовики 17 разів обстріляли укріплення сил АТО. Втрат серед українських військових немає.

"Упродовж сьогоднішнього дня обстановка у районі проведення АТО дещо загострилась, проте залишалась контрольованою українською армією. Російсько-окупаційні угруповання продовжили обстріли наших позицій зі стрілецької збої. Також з опівночі ворог тричі застосовував міномети калібру 120 міліметрів", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 3 вересня 2017 року.

Близько 6:00 ранку бойовики випустили майже 20 мін калібру 120 мм по опорних пунктах сил АТО біля Гнутового та Талаківки. Крім того, на Приморському напрямку незаконні збройні формування били з великокаліберних кулеметів неподалік Водяного та Павлополя.

На Донецькому напрямку в районі Зайцевого з 6:00 ранку бойовики 7 разів обстрілювали наші укріплення зі 120-мм міномету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також під ворожим вогнем сьогодні опинились захисники Авдіївської промзони та шахти Бутівка.

"Враховуючи, що всі обстріли були хаотичними і не становили загрози життю українських військових, а також суворо дотримуючись мирних домовленостей, сили АТО вогонь у відповідь не відкривали. Загалом з опівночі бойовики 17 разів обстріляли наші укріплення. Втрат серед українських військових немає", – підсумували у прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу було поранено українського військового.

Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає важливим підтримання контактів з Росією заради забезпечення загальної безпеки. Умовою повернення до нормального діалогу називає виконання Мінських домовленостей.