З опівночі бойовики 17 разів хаотично обстрілювали укріплення сил АТО на Донбасі, – штаб
"Упродовж сьогоднішнього дня обстановка у районі проведення АТО дещо загострилась, проте залишалась контрольованою українською армією. Російсько-окупаційні угруповання продовжили обстріли наших позицій зі стрілецької збої. Також з опівночі ворог тричі застосовував міномети калібру 120 міліметрів", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 3 вересня 2017 року.
Близько 6:00 ранку бойовики випустили майже 20 мін калібру 120 мм по опорних пунктах сил АТО біля Гнутового та Талаківки. Крім того, на Приморському напрямку незаконні збройні формування били з великокаліберних кулеметів неподалік Водяного та Павлополя.
На Донецькому напрямку в районі Зайцевого з 6:00 ранку бойовики 7 разів обстрілювали наші укріплення зі 120-мм міномету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також під ворожим вогнем сьогодні опинились захисники Авдіївської промзони та шахти Бутівка.
"Враховуючи, що всі обстріли були хаотичними і не становили загрози життю українських військових, а також суворо дотримуючись мирних домовленостей, сили АТО вогонь у відповідь не відкривали. Загалом з опівночі бойовики 17 разів обстріляли наші укріплення. Втрат серед українських військових немає", – підсумували у прес-центрі штабу АТО.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу було поранено українського військового.
Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає важливим підтримання контактів з Росією заради забезпечення загальної безпеки. Умовою повернення до нормального діалогу називає виконання Мінських домовленостей.
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