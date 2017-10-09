З опівночі бойовики 20 разів порушували перемир'я на Донбасі, сили АТО стріляли у відповідь, – штаб

За інформацією штабу АТО, від початку доби 10 вересня незаконні збройні формування 20 разів відкривали вогонь по позиціях української армії на Донбасі.

"Сьогодні у районі проведення АТО російсько-окупаційні угруповання продовжили активні обстріли позицій української армії в основному на Приморському та Донецькому напрямках", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 10 вересня 2017 року.

З опівночі бойовики 5 разів зі стрілецької зброї відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО в районі Авдіївської промзони. А з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів вони 4 рази били по українських укріпленнях на околицях Зайцевого.

На Приморському напрямку епіцентром вогневої активності бойовиків залишається селище Водяне. Тут російські найманці 4 рази застосовували гранатомети різних видів і 1 раз – великокаліберний кулемет. Також сьогодні під ворожим вогнем опинились позиції сил АТО біля Талаківки, Лебединського та Старогнатівки.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування випустили 3 міни калібру 82 мм по опорних пунктах сил АТО поблизу Новотошківського.

"Загалом з опівночі бойовики 20 разів порушили перемир’я. Враховуючи, що частина обстрілів наших позицій становила пряму загрозу життю українських військових, підрозділи сил АТО декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Від початку доби втрат серед наших захисників немає", – зазначають у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що в Мінських угодах немає положень, які дозволяють відкривати вогонь у відповідь.

За минулу добу російсько-окупаційні угруповання 41 раз відкривали вогонь по позиціях української армії.