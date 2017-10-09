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З опівночі бойовики 20 разів порушували перемир'я на Донбасі, сили АТО стріляли у відповідь, – штаб

Найбільше незаконні збройні формування обстрілювали позиції сил АТО на Приморському та Донецькому напрямках
За інформацією штабу АТО, від початку доби 10 вересня незаконні збройні формування 20 разів відкривали вогонь по позиціях української армії на Донбасі.
З опівночі бойовики 20 разів порушували перемир Фото: Facebook

"Сьогодні у районі проведення АТО російсько-окупаційні угруповання продовжили активні обстріли позицій української армії в основному на Приморському та Донецькому напрямках", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 10 вересня 2017 року.

З опівночі бойовики 5 разів зі стрілецької зброї відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО в районі Авдіївської промзони. А з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів вони 4 рази били по українських укріпленнях на околицях Зайцевого.

На Приморському напрямку епіцентром вогневої активності бойовиків залишається селище Водяне. Тут російські найманці 4 рази застосовували гранатомети різних видів і 1 раз – великокаліберний кулемет. Також сьогодні під ворожим вогнем опинились позиції сил АТО біля Талаківки, Лебединського та Старогнатівки.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування випустили 3 міни калібру 82 мм по опорних пунктах сил АТО поблизу Новотошківського.

"Загалом з опівночі бойовики 20 разів порушили перемир’я. Враховуючи, що частина обстрілів наших позицій становила пряму загрозу життю українських військових, підрозділи сил АТО декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Від початку доби втрат серед наших захисників немає", – зазначають у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що в Мінських угодах немає положень, які дозволяють відкривати вогонь у відповідь.

За минулу добу російсько-окупаційні угруповання 41 раз відкривали вогонь по позиціях української армії.

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10 09 2017 18:40
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