З опівночі бойовики на Донбасі 16 разів обстрілювали позиції сил АТО, – штаб
"Упродовж сьогоднішнього дня обстановка в районі проведення АТО дещо стабілізувалась. Незаконні збройні формування не застосовували міномети та інше важке озброєння, а основна активність ворога фіксувалась у декількох точках на мапі АТО", – розповідають у прес-центрі штабу АТО 9 вересня 2017 року.
Станом на 18:00 найбільше обстрілів позицій сил АТО від опівночі було на Приморському напрямку, зокрема поблизу селища Водяне. Тут бойовики 6 разів застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також двічі російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по українських укріпленнях на підступах до Талаківки і Старогнатівки.
З цієї ж зброї бойовики вдень декілька разів обстріляли сили АТО в Авдіївській промзоні та біля Зайцевого, що на Донецькому напрямку.
"Загалом з опівночі російсько-окупаційні угруповання 16 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. У випадках прямої загрози наші військові декілька разів застосовували зброю у відповідь", – зазначають у прес-центрі.
Нагадаємо, перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що в Мінських угодах немає положень, які дозволяють відкривати вогонь у відповідь.
За інформацією штабу АТО, за минулу добу 8 вересня на Донбасі зафіксовано 35 обстрілів позицій ЗСУ. П'ятеро військовослужбовців України отримали поранення.
Президент Петро Порошенко нагородив п'ятьох військовослужбовців Національної гвардії орденом "За мужність" III ступеня.
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