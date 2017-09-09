З опівночі бойовики на Донбасі 16 разів обстрілювали позиції сил АТО, – штаб

За інформацією штабу АТО, від початку доби 9 вересня незаконні збройні формування 16 разів відкривали вогонь по позиціях української армії на Донбасі. Бойовики не застосовували міномети та інше важке озброєння.

"Упродовж сьогоднішнього дня обстановка в районі проведення АТО дещо стабілізувалась. Незаконні збройні формування не застосовували міномети та інше важке озброєння, а основна активність ворога фіксувалась у декількох точках на мапі АТО", – розповідають у прес-центрі штабу АТО 9 вересня 2017 року.

Станом на 18:00 найбільше обстрілів позицій сил АТО від опівночі було на Приморському напрямку, зокрема поблизу селища Водяне. Тут бойовики 6 разів застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також двічі російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по українських укріпленнях на підступах до Талаківки і Старогнатівки.

З цієї ж зброї бойовики вдень декілька разів обстріляли сили АТО в Авдіївській промзоні та біля Зайцевого, що на Донецькому напрямку.

"Загалом з опівночі російсько-окупаційні угруповання 16 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. У випадках прямої загрози наші військові декілька разів застосовували зброю у відповідь", – зазначають у прес-центрі.

Нагадаємо, перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що в Мінських угодах немає положень, які дозволяють відкривати вогонь у відповідь.

За інформацією штабу АТО, за минулу добу 8 вересня на Донбасі зафіксовано 35 обстрілів позицій ЗСУ. П'ятеро військовослужбовців України отримали поранення.

Президент Петро Порошенко нагородив п'ятьох військовослужбовців Національної гвардії орденом "За мужність" III ступеня.