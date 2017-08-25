З опівночі кількість ворожих обстрілів в зоні АТО зменшилася до п'яти неприцільних

За інформацією штабу АТО, від початку доби 25 серпня бойовики не застосовували артилерію та міномети, а п’ять випадків відкриття вогню, зафіксованих з опівночі, характеризуються як неприцільні та провокативні.

"Перший день перемир’я, досягнутого у результаті мирних домовленостей до початку нового навчального року, не пройшов повністю спокійно. В цілому кількість обстрілів наших позицій зменшилась більше ніж удвічі", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 25 серпня 2017 року.

"Бойовики не застосовували артилерію та міномети. А п’ять випадків відкриття вогню, зафіксованих з опівночі, характеризуються як неприцільні та провокативні", – додали у прес-центрі штабу.

Зокрема вночі, на Донецькому напрямку, бойовики відкривали вогонь неподалік селища Зайцеве. Обстріл був не довготривалим. Крім того, декілька разів незаконні збройні формування били з гранатометів і великокаліберних кулеметів у районі Авдіївської промзони.

На Приморському напрямку під ворожим вогнем опинились позиції сил АТО на підступах до Водяного.

"Суворо дотримуючись мирних домовленостей українські військові зброю не застосовували. Ми сподіваємось, що нове, так зване "шкільне перемир’я", стане базисом для стійкого миру на Донбасі", – підсумували в прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир'я. В результаті загинув один український військовий.