З опівночі втрат серед українських військових на Донбасі немає, - Матюхін
Про це розповів керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".
За словами керівника прес-центру штабу АТО, сьогоднішня ніч була найспокійнішою за останні кілька тижнів.
"На маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вели вогонь по Красногорівці і Водяному. З гранатометів і стрілецької зброї - по Новогригорівці, Павлополю і Широкиному. На луганському напрямку з БМ-21 "Град" по наших позиціях було випущено 20 снарядів. На донецькому напрямку, можливо, навіть зараз, вели вогонь по Авдіївці з 82-мм мінометів. Всього на цю хвилину 12 обстрілів", - сказав Матюхін.
За його словами, з опівночі втрат серед українських військових немає.
Також Матюхін повідомив про стан здоров'я пораненого військового за минулу добу, сказавши, що його життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, що в зоні АТО протягом минулої доби терористи 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: