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З опівночі втрат серед українських військових на Донбасі немає, - Матюхін

Життю пораненого військового нічого не загрожує
Російсько-окупаційні війська на Донбасі використовували для обстрілів позиції українських військових РСЗВ БМ-21 "Град".
З опівночі втрат серед українських військових на Донбасі немає, - Матюхін Леонід Матюхін. Фото: zn.ua

Про це розповів керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

За словами керівника прес-центру штабу АТО, сьогоднішня ніч була найспокійнішою за останні кілька тижнів.

"На маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вели вогонь по Красногорівці і Водяному. З гранатометів і стрілецької зброї - по Новогригорівці, Павлополю і Широкиному. На луганському напрямку з БМ-21 "Град" по наших позиціях було випущено 20 снарядів. На донецькому напрямку, можливо, навіть зараз, вели вогонь по Авдіївці з 82-мм мінометів. Всього на цю хвилину 12 обстрілів", - сказав Матюхін.

За його словами, з опівночі втрат серед українських військових немає.

Також Матюхін повідомив про стан здоров'я пораненого військового за минулу добу, сказавши, що його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що в зоні АТО протягом минулої доби терористи 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

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