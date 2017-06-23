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З осені в Україні з'явиться азербайджанський лоукостер

Квитки на літак коштуватимуть від 29 євро в одну сторону
Бюджетний авіаперевізник Buta Airways, який є підрозділом азербайджанської авіакомпанії AZAL, почне польоти з Баку до Києва восени.
З осені в Україні з Фото: avianews.com

Квитки на літак коштуватимуть від 29 євро в одну сторону, повідомляє avianews.com.

Зазначається, що за окрему плату надаватимуть послуги з перевезення багажу, вибору місця, харчування на борту та реєстрація в аеропорту.

В якості безкоштовного харчування Buta Airways буде надавати пасажирам бутерброди і воду. Гаряче харчування можна буде замовити заздалегідь під час купівлі авіаквитка за ціною від 7,9 євро.

Вибір місця зі збільшеним простором для ніг в першому або аварійному рядах обійдеться в 25 євро.

У AZAL повідомили, що квитки Buta Airways надійдуть у продаж найближчим часом без уточнення термінів. Літати авіакомпанія буде на регіональних літаках Embraer.

Нагадаємо, що у 2018 році німецький лоукостер Eurowings планує почати виконувати польоти з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Німеччини.

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23 06 2017 21:35
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