З осені в Україні з'явиться азербайджанський лоукостер

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Квитки на літак коштуватимуть від 29 євро в одну сторону, повідомляє avianews.com.
Зазначається, що за окрему плату надаватимуть послуги з перевезення багажу, вибору місця, харчування на борту та реєстрація в аеропорту.
В якості безкоштовного харчування Buta Airways буде надавати пасажирам бутерброди і воду. Гаряче харчування можна буде замовити заздалегідь під час купівлі авіаквитка за ціною від 7,9 євро.
Вибір місця зі збільшеним простором для ніг в першому або аварійному рядах обійдеться в 25 євро.
У AZAL повідомили, що квитки Buta Airways надійдуть у продаж найближчим часом без уточнення термінів. Літати авіакомпанія буде на регіональних літаках Embraer.
Нагадаємо, що у 2018 році німецький лоукостер Eurowings планує почати виконувати польоти з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Німеччини.
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